AZIONE SCENDE IN PIAZZA PER IL TESSERAMENTO 2022: ECCO DOVE SARA’ NEL FINE SETTIMANA

Per i dirigenti provinciali di Azione Salerno sarà un fine settimana di appuntamenti sul territorio per promuovere la campagna di tesseramento 2022: gazebo in piazza a partire da sabato 26 Marzo quando sarà possibile incontrare i rappresentanti del partito di Carlo Calenda a Pontecagnano Faiano. Triplo appuntamento, invece, nella giornata di domenica 27 marzo quando i gazebo saranno a Salerno, Battipaglia e Palomonte per incontrare gli elettori e per promuovere la campagna di adesione al partito.

