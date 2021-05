BARONISSI. I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA BOICOTTANO COMMISSIONE TRASPARENZA

I consiglieri di maggioranza boicottano la commissione trasparenza.

“Nelle ultime settimane per ben due volte l’assenza massiva dei consiglieri di maggioranza ha fatto mancare il numero legale, impedendo lo svolgimento dei lavori della commissione.” dice la presidente della commissione trasparenza Agnese Coppola Negri.

La commissione è stata convocata a seguito della mancata consegna di documenti relativi a lavori pubblici e richiesti dalla minoranza.

“È un comportamento davvero inopportuno, che non si addice a rappresentanti del popolo e delle istituzioni. Continueremo a riconvocare i consiglieri, perché riteniamo che non ci si possa sottrarre alla discussione quando si rendono necessari approfondimenti sugli atti prodotti.” Affermano i consiglieri di opposizione.

“Siamo fiduciosi che venga compreso che è un dovere dei consiglieri vigilare e confrontarsi nell’interesse della cittadinanza su temi così delicati.” Continuano i consiglieri di minoranza.

La commissione è riconvocata per la prossima settimana.