BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE SPERA NEL TERZO MANDATO E FRENA LA SCELTA SUL DELFINO

Macchine indietro tutta a Baronissi dove Gianfranco Valiante, Sindaco giunto al suo secondo mandato consecutivo che termina nella prossima primavera, dinanzi alle voci, provenienti da Roma sulla possibilità di una legge che elimini il terzo mandato come vincolo, ha fermato le trattative per la scelta del suo delfino, il nome che avrebbe voluto proporre a maggioranza ed alleati nel segno della continuità. Valiante, come altri sindaci che si trovano nella medesima situazione (da Canfora a Sarno a Cuofano a Nocera Superiore), scelto nel 2014 come soluzione esterna a Baronissi per dirimere una questione tutta interna al Partito Democratico, vorrebbe puntare ad un terzo mandato nel centro della Valle dell’Irno. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale, anche da parte dei vertici locali del Pd, che attendono lo sviluppo della situazione, soprattutto in Parlamento dove sta maturando l’ipotesi di eliminare il vincolo del terzo mandato.

