BARONISSI. LE DELEGHE AI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ARRIVERANNO A SETTEMBRE

C’è ancora bisogno di attendere qualche settimana, quelle dello stop per il Ferragosto, prima che ai consiglieri di maggioranza del Comune di Baronissi vengano conferite, dal Sindaco Anna Petta, le deleghe consiliari.

Non c’è fretta, ripetono dagli ambienti interni al Comune di Baronissi, dove, chiusa la fase delle prime sedute del Consiglio Comunale, dedicate all’elezione del Presidente del Consiglio ed all’approvazione dell’assestamento di bilancio, adesso si pensa alla programmazion per la manutenzione delle scuole ma anche ai numerosi eventi estivi che si terranno, nei prossimi giorni, nel comune della Valle dell’Irno.

Il Sindaco Petta, intanto, è impegnata anche su altri fronti: a cominciare da quello per la definizione delle scelte, in materia di rifiuti, da parte del Sub Ambito Cava-Irno con la nuova riunione fissata per il 13 ed il 14 agosto.