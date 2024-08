PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “AD AGOSTO LA CULTURA NON ANDRA’ IN VACANZA”

Ad agosto non va in vacanza neppure la cultura. Musei e luoghi di interesse storico artistico resteranno infatti quasi sempre a porte aperte, a disposizione di salernitani e visitatori interessati a trascorrere il tempo libero tra arte e archeologia. Il museo archeologico provinciale di via San Benedetto, la pinacoteca provinciale di via Mercanti e il Castello di Arechi osserveranno gli orari canonici, con una apertura straordinaria a ferragosto dalle 9 alle 14.

“E’ una scelta che abbiamo operato per rendere fruibile il nostro ricco patrimonio – spiega il delegato alla cultura della Provincia Francesco Morra– Sono giorni in cui registriamo una importante presenza turistica, sia legata ai gruppi che raggiungono Salerno scegliendola come base operativa per spostarsi in altre località della costiera amalfitana e del Cilento, sia dovuta ai crocieristi che sono sempre più interessati a scoprire le nostre bellezze. La cultura è uno strumento preziosissimo per incrementare l’economia dei nostri territori ed è nostra precisa missione quella di valorizzare luoghi ed eventi per incentivare i flussi che, fortunatamente, confermano un trend sempre positivo. E’ uno sforzo che l’amministrazione provinciale ha scelto da tempo di fare, lavorando in sinergia con tutti gli operatori del settore per garantire un’offerta il più ampia possibile”.

TRATTO DA IL MATTINO