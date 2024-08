SAN MARZANO SUL SARNO. IL SINDACO ANNUNZIATA: “APPROVATO IL CALENDARIO ESTIVO DEGLI EVENTI”

Sarà un mese di agosto ricco di eventi, quello che si appresta a vivere la città di San Marzano sul Sarno, che coinvolgerà la comunità con attività di diverso tipo nei luoghi emblematici della città: da piazza Amendola al piazzale antistante la chiesa intitolata a Santa Maria delle Grazie, dall’atrio comunale al Parco Urbano.

Il calendario è stato approvato dalla giunta comunale, guidata dal primo cittadino Andrea Annunziata, in sinergia con il vicesindaco ed assessore con delega agli eventi, Vincenzo Marrazzo, e l’assessore con delega ai rapporti con le associazioni, Colomba Farina.

Il via è previsto il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, con l’evento “Una notte sotto le stelle”, che avrà luogo al Parco Urbano. Si proseguirà poi con una serata karaoke presso piazza Amendola il 12 agosto, mentre la festa dell’Assunta sarà celebrata il 14 ed il 15 in via Cesare Battisti.

Ancora, i cittadini potranno cimentarsi di nuovo con il karaoke il 18 agosto in piazza Amendola, mentre uno spettacolo musicale sarà allestito in piazza Umberto I il 21. Il giorno seguente l’atrio del Palazzo di città sarà invece aperto per ospitare uno spettacolo di stand up comedy. In via Mazzini avrà luogo lo spettacolo “Musica a colori” il 24 agosto, mentre poesia, musica ed intrattenimento allieteranno piazza Amendola il 25, la quale ospiterà una serata cinema il 26, ed il 27 invece accoglierà di nuovo i cittadini, e non solo, che vorranno mettersi alla prova al karaoke. Il mese di eventi si concluderà in via Veneto il 30 ed il 31, con “La voce della tradizione musica popolare” e “San Marzano in tavola”.

“Ci apprestiamo a vivere un connubio con tutte le associazioni locali – hanno detto gli assessori Vincenzo Marrazzo e Colomba Farina – che, insieme anche a questa amministrazione comunale, hanno creato lo spirito giusto per avvicinarsi alla cittadinanza con degli eventi importanti non solo per creare uno spirito d’unione della comunità, ma anche per riscoprire le proprie tradizioni e per porre le basi per vivere la nostra città in maniera diversa”.