BARONISSI. MARGHERITA ALIBERTI: “CON IL NATALE 2024 RISCOPRIAMO I PRODOTTI TIPICI DELLA TRADIZIONE”

“Riscoprire i prodotti tipici della nostra terra, anche in occasione delle festività natalizie, per dare spazio ai nostri produttori e per avvicinare i nostri cittadini al consumo di prodotti a chilometri zero”. Margherita Aliberti, Consigliera Comunale di Baronissi con delega alla valorizzazione dei Prodotti Tipici, insieme al Consigliere Antonio Santoro, delegato agli Eventi, ha organizzato per il 22 Dicembre, l’evento Presepi in Mostra che, accanto all’esposizione della tradizione, prevede anche l’assaggio di prodotti tipici, legati alla Mela ed al suo utilizzo. “Ringrazio la Sindaca Anna Petta che ha voluto sostenere questa iniziativa che, per alcuni aspetti, rappresenta una innovazione ma anche una riscoperta delle nostre antiche tradizioni contadine”

