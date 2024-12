SAN VALENTINO TORIO. AMMINISTRAZIONE STRIANESE AL LAVORO PER UN NUOVO PARCHEGGIO

“Oggi abbiamo fatto l’ ultimo sopralluogo per organizzare l’ inizio dei lavori al parcheggio di Vico De Benedettis a Casatori. Inizieremo appena dopo le festivita’ natalizie e le opere riguarderanno la sistemazione e la realizzazione della recinzione dell’ area, la messa in sicurezza dei muretti di confine, la delimitazione dell’ area, la posa in opera di alcuni punti luce della pubblica illuminazione, la realizzazion di un campetto in terra per i bambini con porte per il gioco del calcio.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Un piccolo ma importante intervento per dare maggiore sicurezza alla zona, migliorarne la fruibilita’, ordinare i posti auto necessari agli abitanti dei vicoli di San Giuseppe e destinare un luogo piu’ adeguato per il gioco dei bambini della frazione, che potranno giocare a calcio in condizioni di maggior sicurezza.

Ringrazio per l’ impegno l’ Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, l’ Arch. Onofrio Abronzo Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, il geom. Francesco Ruggiero collaboratore UTC.

E’ grande la nostra attenzione per le frazioni e le realizzazioni praticate e gli interventi programmati che si concretizzeranno prossimamente, lo dimostrano chiaramente.