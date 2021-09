BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “ASILO NIDO DI VIA TURCO CHIUSO DA DUE ANNI”

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa indetta da Antonio Visconti, Giovanni Valletta e Damiano Palo relativa al futuro dell’asilo nido di via Carmine Turco. Da due anni, la struttura versa nel degrado e nell’abbandono, nonostante gli assegnatari attendano da circa un anno la consegna delle chiavi.

«Un delitto, una cosa ignobile – commenta Visconti -. Una struttura che potrebbe essere d’ausilio ai più bisognosi. La colpa di questi ritardi? Non lo sappiamo. La verità è che l’asilo Turco era aperto nel 2016, a fine campagna elettorale è chiuso nonostante i legittimi assegnatari vorrebbero fare il proprio lavoro e non ricevono risposte.

Non vorrei che ci siano in atto delle ritorsioni in atto nei confronti di liberi cittadini. Noi ci impegneremo ad aprire gli asili nido chiusi. Il nostro invito è quello di smentirci, dando un segnale di responsabilità verso un tema che non ha bandiere