“La delibera che non avrei mai voluto fare ? Quella per la concessione dei buoni alimentari in piena emergenza Covid, per aiutare i tanti salernitani in difficoltà”. Vincenzo Napoli, sindaco uscente a candidato per le prossime elezioni del 3 e 4 ottobre, ripercorre gli ultimi 5 anni ma parla anche della guerra dei sondaggi.

