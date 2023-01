BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “MODIFICA REGOLAMENTO SERVE A SOTTRARRE POTERI AL CONSIGLIO”

Riportare nelle stanze oscure le decisioni sul futuro della nostra città, considerato che già quanto accaduto su un documento mal nato, non lascia presagire niente di buono.”

Come si immaginava il PUC è diventato l’ennesimo mercato delle vacche e Battipaglia non ne può più, è stanca del saccheggio edilizio, delle colate di cemento e degli standard urbanistici pari a zero, la nostra città ha dato fin troppo.