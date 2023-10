BATTIPAGLIA. NASCE IL COORDINAMENTO CITTADINO DEI GIOVANI DI FORZA ITALIA

Nella serata del 12 Ottobre 2023, a Battipaglia, il Vice Coordinatore Regionale Vicario per Forza Italia Giovani Campania e Coordinatore Provinciale di Salerno Pietro Costabile , coadiuvato dal Coordinatore d’Area Alessandro Mucciolo e alla presenza del Co-Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno e Commissario per Battipaglia nonché Capogruppo alla Provincia di Salerno, Giuseppe Ruberto, ha conferito formalmente a Francesco Maria Bufano, giovane praticante avvocato di 28 anni da sempre attivo a Battipaglia, l’incarico di formare un coordinamento cittadino.

“L’importanza strategica di Battipaglia, la sua storia fatta d’impresa, di famiglie, di un tessuto cittadino in costante sviluppo sono terreno fertile per Forza Italia e per la sua giovanile, che sin da subito si impegnerà attraverso Francesco Maria Bufano per creare una rappresentanza impegnata, competente, che sappia dare le giuste risposte ai giovani di questa città.” È la dichiarazione di Pietro Costabile al termine dell’incontro.

Presenti all’incontro anche Antonio Meluzio ed il giovanissimo Romeo Bevante.

