MONTORO, COMUNALI 2024. LE POSSIBILI GRANDI ALLEANZE: TOLINO, CARRATU’ E BIANCHINO

Cosa ci facevano, seduti uno accanto all’altro, Francesco Tolino, Mario Bianchino e Salvatore Carratu’ ? Cosa sta accadendo nel mondo politico del Comune di Montoro, alla vigilia di quella che si annuncia come una rovente e difficile campagna elettorale per le Comunali 2024 ? Di cosa avranno parlato i tre potenziali candidati alla carica di Sindaco? Di una possibile grande alleanza da sancire per la prossima tornata elettorale, unendo esperienza, presenza sui territori e freschezza amministrativa ?

Ah, saperlo…