BATTIPAGLIA. TOZZI (FDI): “BASTA PERDERE TEMPO, VIA AL SONDAGGIO PER SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO”

“Il tempo stringe e noi abbiamo l’obbligo morale e politico di dare una alternativa coesa, stabile e di centrodestra alla città di Battipaglia. Perciò rompendo tutti gli indugi da candidato in piena campagna elettorale per il governo del territorio della prima forza di centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, chiedo ai colleghi Zara e Santese di procedere immediatamente alla commissione del sondaggio per scegliere il candidato unitario del centrodestra”. Esordisce così Il dottore Ugo Tozzi candidato a sindaco di Fratelli d’Italia a Battipaglia per dirimere la questione della candidatura unitaria. “Siamo arrivati a metà settimana, e non ci sono più elementai per attendere altre definizioni se non quelle demoscopiche: i cittadini saranno chiamati ad esprimersi e io invito Zara e Santese a sottoporsi subito al sondaggio così da individuare nel più breve tempo possibile il candidato a sindaco di tutto il centrodestra. Io sono in campagna elettorale, il partito e’ al lavoro sulle liste, continuiamo gli incontri con tutta la parte della nostra comunità più civica ma che si riconosce nel centrodestra e non possiamo procrastinare oltre. Non possiamo e non dobbiamo lasciare Battipaglia nella morsa della sinistra, quella ufficiale e quella ammantata di civicita’: il popolo di centrodestra merita di avere un riferimento e Fratelli d’Italia a Battipaglia e’ pronta ad assumersi il ruolo di guida del cambiamento. Agli alleati chiedo solo: facciamo presto!”

