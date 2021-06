SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “SULLA SICUREZZA IN CITTA’ C’E’ UN PROBLEMA SERIO”

«Sulla sicurezza in città c’è un problema serio e concreto per le attività produttive che sono prese di mira da delinquenti nelle ore notturne. E’ da settimane che assistiamo a questi episodi senza che si faccia nulla». Così Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno che ricorda: «Lo abbiamo già segnalato e abbiamo chiesto un coordinamento interforze, un comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica e un presidio di forze di polizia dal centro alla periferia, ma nulla è stato mosso. Lo abbiamo chiesto all’indomani della maxi rissa in centro, lo ribadiamo oggi alla luce degli ultimi furti che stanno riguardando i negozi della nostra città». Cammarota incalza: “Le rassicurazioni del sindaco, in merito alla sua considerazione del problema, ci preoccupano sempre di più alla luce di quanto stiamo registrando. Si agisca con tempestività e determinazione, abbandonando l’idea di vivere nel ‘paese delle meraviglie’», prosegue Cammarota. «Abbiamo in città un esercito che con tanto di mitragliette staziona, inutilmente, tra il Corso e il Lungomare. Abbiamo proposto il rafforzamento e la messa in rete del sistema di videosorveglianza, abbiamo chiesto un comitato interforze per garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercenti, tra l’altro, in ore, in cui, causa coprifuoco, è vietato addirittura circolare».

«Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai titolari di Mizzica e a quanti sono stati oggetto di furto negli ultimi giorni, sollecitiamo con insistenza le Istituzioni a prendere provvedimenti, chiediamo al sindaco Napoli di abbandonare l’illusione del ‘tutto va bene’ e di prendere finalmente consapevolezza di quanto stia accadendo sotto il profilo della sicurezza in città», conclude Cammarota.

