SALERNO. LAZZARINI (FDI): “ESCALATION DI FURTI IN CITTA’, IL COMUNE RESTA IN SILENZIO”

Il Comune di Salerno, pare prossimo al default per eccesso di debiti, si bea dinanzi ai finanziamenti per la ristrutturazione dello stadio Arechi e resta sempre più distante dalla realtà quotidiana delle imprese e del lavoro.

Si proceda immediatamente alla richiesta di convocazione del Comitato per la Sicurezza e l’ordine Pubblico presso la Prefettura per chiedere il coordinamento delle Forze dell’Ordine in un momento tanto delicato, per tentare di restituire serenità e fiducia ai tanti imprenditori che stanno cercando faticosamente e con mille sacrifici di mantenere aperte le proprie attività.