BATTIPAGLIA. UGO TOZZI SMENTISCE PASSO INDIETRO A FAVORE DI FERNANDO ZARA

n riferimento ad alcune notizie e supposizioni giornalistiche prive di fondamento circolate nelle ultime ore, corre l’obbligo di ribadire, per non ingenerare confusione tra gli elettori e i mezzi di informazione, che – al momento – Fernando Zara è solo ed esclusivamente il candidato a sindaco indicato e proposto da Forza Italia agli altri partiti del centro-destra, ma non il candidato unitario della coalizione. Infatti, come concordato nei giorni scorsi tra lo stesso Zara, il candidato a sindaco di Fratelli d’Italia, Ugo Tozzi, e quello della Lega, Renato Santese, il candidato unitario dovrà emergere entro la metà del mese in corso da un’intesa tra le segreterie provinciali dei rispettivi partiti, in assenza della quale si demanderà la decisione finale ad un sondaggio, commissionato ad una società altamente specializzata in materia, al cui esito si sono impegnati ad attenersi fedelmente tutti e tre gli aspiranti primi cittadini del centro-destra. Intanto prosegue la campagna elettorale di Ugo Tozzi, con un crescendo di adesioni di candidati al consiglio comunale nelle proprie liste ed un consenso popolare sempre più chiaro ed evidente intorno ad un progetto di rinascita della città che ruota, principalmente, su alcuni punti cardine, quali il potenziamento degli standard di Sicurezza relativi al territorio; sulla tutela dell’Ambiente, della salute pubblica e del decoro urbano; sulla realizzazione di una “Battipaglia 2” sulla fascia costiera, per rilanciare il turismo, favorire l’economia locale e innalzare i livelli di occupazione soprattutto giovanile; sull’intercettazione di Fondi Europei per la creazione di nuove e indispensabili infrastrutture, e sul coinvolgimento dei Comitati di Quartiere nel governo attivo della città. Si tratta di tematiche e progetti da sempre cari alla coalizione di centro-destra, di cui il candidato a sindaco Tozzi si è fatto promotore sin dalla sua investitura da parte di Fratelli d’Italia e che si augura di poter concretizzare anche con il supporto di Forza Italia e della Lega.

