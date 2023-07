CASTEL SAN GIORGIO. COMUNE E SARIM SCOMMETTONO SULLA RACCOLTA DEL VETRO

«Cari cittadini, grazie al vostro costante impegno ed alla vostra attenzione, Castel San Giorgio è un Comune virtuoso-dichiara il sindaco Paola Lanzara – , siamo arrivati a differenziare oltre l’ 80% dei rifiuti, ma è nostro obiettivo non solo mantenere questo risultato ma fare sempre meglio. Se ciascuno di noi contribuirà con un comportamento quotidiano ancora più attento e sensibile al nostro Ambiente, Castel San Giorgio diventerà un vero e proprio fiore all’occhiello.

Favorire la raccolta differenziata, entrare nell’economia circolare, significa quindi prendersi cura di noi stessi, del nostro territorio e delle generazioni future, a cui non vogliamo lasciare un pianeta malato e con scarse risorse.

Quello che vi chiediamo, con questo opuscolo e con la nuova campagna di comunicazione , è di essere ancora più attenti al riutilizzo del vetro, materiale simbolo della sostenibilità e dell’economia circolare. Potendo essere riciclato infinite volte, il vetro contribuisce a diffondere le buone pratiche che, anche nei nostri gesti quotidiani, possono fare la differenza per tutelare l’ambiente e ridurre il consumo di materie prime e di energia»-conclude il primo cittadino di Castel San Giorgio. Intanto ieri pomeriggio è partita la campagna di sensibilizzazione e comunicazione con lo stand informativo della Sarim in piazza Martiri D’Ungheria.

Personale dell’azienda distribuirà il materiale informativo ai cittadini.

Gli orari di attività dello stand sono:

VENERDI’ 14 LUGLIO – dalle ore 16.00 alle ore 21.00

SABATO 15 LUGLIO – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00

DOMENICA 16 LUGLIO – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00

Info utili Ritira gratuitamente il nuovo secchiello, capiente, rigido e con il coperchio,

in via Nocelleto n. 5 dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 12.00 con documento di riconoscimento.

Ricorda:

Il vetro si deposita

DOMENICA Zona A

LUNEDÌ Zona B

Sacco trasparente e secchiello verde

dalle 21.00 alle 24. 00.

«Contiamo su di voi per una Castel San Giorgio più pulita e più attenta all’Ambiente» – il messaggio finale del sindaco Paola Lanzara.