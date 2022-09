CASTEL SAN GIORGIO. PER FRATELLI D’ITALIA UNA NUOVA ADESIONE DAL TERRITORIO

Entusiasmo alle stelle nel partito locale. Il portavoce cittadino e componente del direttivo provinciale, Michele Salvati, si dice certo che con l’ingresso dell’Avvocato Barba il partito crescerà notevolmente. Grande soddisfazione è stata espressa anche dalle dirigenti e Consiglieri Comunali Stefania De Maio e Mena Pascariello. Dario Barba ha sottoscritto la tessera in presenza di Michele Salvati e del candidato al Senato Giuseppe Fabbricatore. “Ho deciso di ritornare a fare politica in prima persona e lo faccio con grande entusiasmo da dove avevo

lasciato– sottolinea Dario Barba – ho voluto fortemente iniziare il percorso nel pieno rispetto della filiera istituzionale che oggi vede quale massimo esponente a Castel san Giorgio l’amico Michele Salvati che tanto bene sta facendo oramai da più di 10 in Fratelli d’Italia, darò il mio massimo sostegno – continua l’Avv.

Dario Barba – ed impegno iniziando dall’imminente campagna elettorale per proseguire il discorso sulle tematiche locali che vedono il partito in opposizione ma ben rappresentato, lo farò sempre con coerenza e serietà, avendo come fondamentale riferimento l’On. Edmondo Cirielli al quale mi lega un profondo

rapporto di amicizia oltre che di stima e rispetto.

Il mio impegno politico sarà quello di sempre e cioè continuo e leale, sempre dalla parte dei cittadini, in mezzo alla gente e per la gente, come da sempre fa Fratelli d’Italia”. “Sono davvero entusiasta– dichiara Giuseppe Fabbricatore – perchè l’Avv. Dario Barba, rappresenterà per il partito un importante valore aggiunto. Esprimo grande soddisfazione per il lavoro che sta facendo il Partito a Castel San Giorgio che come sempre non farà mancare il suo prezioso e determinante contributo per eleggere L’On. Edmondo Cirielli, Imma Vietri, il Senatore Antonio Iannone, la mia persona e l’On. Nunzio Carpentieri. Sono tante le adesioni qualificate ed importanti registrate in questi mesi a Castel San Giorgio. Grande soddisfazione viene espressa anche dal Questore della Camera Edmondo Cirielli – conosco personalmente Dario da anni una persona capace e leale che unitamente alla classe dirigente profonderà il suo lavoro per la crescita del Partito sul territorio.