CAVA DE’ TIRRENI: IL 2020 L’ANNO DELLA CONFERMA DEL SINDACO VINCENZO SERVALLI

Il 2020 è stato l’anno della consacrazione di Vincenzo Servalli, sindaco uscente di Cava de’ Tirreni che, in una competizione elettorale che pareva abbastanza complessa, senza neppure dover far ricorso al turno di ballottaggio, ha confermato la sua leadership cittadina, rimanendo, grazie al voto degli elettori metelliani, primo cittadino anche per i prossimi 5 anni. Grande calma e pacatezza, capace di dialogare con tutti, Servalli adesso si prepara ad un futuro diverso: il prossimo mandato gli servirà a completare le opere e gli interventi avviati nel primi quinquennio ma sarà anche un trampolino di lancio verso le prossime elezioni regionali in Campania.

Share on: WhatsApp