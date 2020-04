CELANO, CAMMAROTA E RUSSOMANDO: “DE LUCA E GLI ASSEMBRAMENTI, ALTRO CHE LANCIAFIAMME”

Così come la clamorosa giravolta sulla sua ordinanza, che aveva autorizzato attività motoria ai runners e che oggi si finge di interpretare come sola passeggiata, così stamattina al Ruggi di Salerno De Luca è stato immortalato in scene di assembramento inaccettabili e soprattutto vietate dalle norme, anche da quelle da lui stesso emanate.

E così, vale l’ilarità del lanciafiamme, infelice battuta in tempo di morti, per assembramenti anche familiari, ma quando si fa propaganda politica per De Luca questa regola non vale.

Ed invece la legge è uguale proprio per tutti, e chi di competenza dovrebbe adottare i provvedimenti previsti da ordinanze e DPCM per tutti i protagonisti di quella fotografia. I consiglieri comunali Dr. Roberto Celano

Avv. Antonio Cammarota Dr. Ciro Russomando