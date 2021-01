COMUNE DI BARONISSI. COMPLETATA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA

Stiamo lavorando senza sosta per garantire ovunque la sicurezza degli edifici scolastici. Abbiamo posto un altro tassello nel piano di interventi migliorativi e di adeguamento dei plessi a tutela dei nostri ragazzi. Un intervento che rimuove ogni ragione di insicurezza”. Così il sindaco Gianfranco Valiante commenta l’importante intervento di riqualificazione alla scuola media di Baronissi, eseguito al ballatoio antistante l’ascensore per ottenere un miglioramento della risposta sismica della struttura. L’accoppiamento è stato realizzato mediante l’utilizzo di malte fluide espansive e/o lamiere metalliche collegando le due travi mediante un sistema di piastre in acciaio e ancoranti meccanici in acciaio. “Abbiamo il dovere di rendere le scuole nel nostro territorio cittadino sicure – spiega l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – l’affidabilità delle strutture scolastiche rappresenta un tema su cui abbiamo riposto la massima attenzione, senza risparmiare sforzi e investimenti. L’attenzione verso i nostri ragazzi sarà sempre alta. Ringrazio l’ufficio tecnico per l’impegno e la straordinaria professionalità che dimostrano ogni giorno”. L’intervento di riqualificazione della scuola media “Autonomia 82” rappresenta un’ulteriore conferma che l’amministrazione comunale colloca la scuola e la sicurezza al centro della sua programmazione e dei suoi investimenti.

