COMUNE DI FISCIANO. ACCORDO CON ANCE SALERNO PER AGEVOLARE PRATICHE 110%

Un protocollo d’intesa tra il Comune di Fisciano e l’Ance Salerno è stato siglato questa mattina, all’interno del Comune della Valle dell’Irno, tra il Sindaco Vincenzo Sessa ed il Vice Presidente dell’Ance Fabio Napoli per agevolare l’istruttoria sulle pratiche per i bonus edilizi. In base all’intesa sancita in giornata, senza alcun costo per il Comune di Fisciano, l’Ance metterà a disposizione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Sessa, personale qualificato per accertare e verificare la sussistenza delle condizioni tecniche per le autorizzazioni comunali in relazione all’inizio dei lavori. Si tratta di un provvedimento, come evidenziato nel corso della cerimonia di stipula del protocollo d’intesa, che va nella direzione di una maggiore disponibilità nei confronti delle imprese edili del territorio.

