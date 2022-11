COMUNE DI PAGANI. LELLO DE PRISCO: “DOPO ANNI AL VIA RESTYLING DI QUATTRO STRADE COMUNALI2

Nel mese di dicembre ad essere interessate saranno quattro strade: via Salerno, via Cesarano, via Nocelle, via Mangino. A seguire i lavori l’assessore delegato ai lavori pubblici Augusto Pepe.

La partenza dei lavori nel centro cittadino sarà su via Salerno, dove è istituito il senso unico in direzione sud/nord dall’incrocio con via Carmine all’incrocio con via Nazionale da lunedì 28 Novembre a giovedì 1Dicembre per l’intera giornata.

Dal 29 Novembre al 1 Dicembre la riqualificazione del manto stradale toccherà via Nocelle, dove è istituito nei giorni elencati il divieto di transito dall’incrocio con via Carlo Tramontano all’incrocio con via Perone, via Marrazzo e divieto di sosta su ambo i lati.

Dal 30 Novembre al 2 Dicembre istituito divieto di transito anche su via Mangino, dall’incrocio con via Roma all’incrocio con via De Vivo/via Marconi e divieto di sosta su ambo i lati.

I lavori proseguiranno, poi, su via Cesarano, dove al 5 dicembre al 7 dicembre è istituito il senso unico in direzione nord/sud dall’incrocio con via De Gasperi all’incrocio con piazza Sant’Alfonso e divieto di sosta su ambo i lati.