COMUNE DI PAGANI. NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ SAM

Con decreto n. 102 nella giornata di ieri il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha provveduto a nominare in qualità di amministratore unico dell’azienda speciale SAM l’ing. Antonio Sicignano, nato a Scafati (SA).

A seguito dell’avviso pubblico di selezione e ai colloqui intercorsi, Sicignano, classe 1969, con numerose esperienze come responsabile tecnico per aziende operanti nella gestione impianti di trattamento dei rifiuti del settore pubblico e privato, è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del ruolo di amministratore dell’azienda speciale integrata per la gestione dei servizi pubblici locali del settore ambientale e di manutenzione del Comune di Pagani. L’amministratore unico Sicignano affiancherà il lavoro del dott. Ettore De Vivo, direttore della SAM. Diamo il nostro in bocca al lupo al nuovo amministratore, fiduciosi delle azioni che metterà in campo visto il ruolo centrale svolto dall’azienda speciale a Pagani.