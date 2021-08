COMUNE DI SIANO. ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DEL VOTO DEL 3 E 4 OTTOBRE

E’ in programma lunedi’ 30 Settembre, a partire dalle 17:00, l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Siano prima dell’appuntamento con il voto del 3 e 4 Ottobre. Per il Sindaco Giorgio Marchese un’ultima uscita ufficiale in Consiglio Comunale dove, in base alle ultime decisioni di alcuni consiglieri, potrà fare affidamento su di una maggioranza bulgara; poi la campagna elettorale ed il voto per le Comunali con l’obiettivo di ottenere la fiducia dei cittadini di Siano per il suo secondo mandato. Un consiglio comunale nel quale, per la prima volta, ci sarà una opposizione ridotta all’osso, la stessa che si prepara ad organizzare una lista da presentare ai cittadini come alternativa all’attuale amministrazione.

Share on: WhatsApp