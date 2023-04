DA SALERNO SACRA A SALERNO BY NIGHT: IMMOBILI RELIGIOSI FITTATI PER FESTE PRIVATE

Da Salerno Sacra a Salerno by Night è un attimo: e così accade, come riportato questa mattina dal quotidiano Le Cronache, che alcuni immobili di proprietà della Curia di Salerno, affidati in gestione alla società Salerno Sacra, vengano, addirittura, concessi in fitto per i festeggiamenti di un evento privato.

Il sacro che si mischia con il profano, nella gestione della società Salerno Sacra, presentata ufficialmente nei mesi scorsi e di cui faceva parte, ma fino a Gennaio 2023, anche l’imprenditore del settore turistico Antonio Ilardi, che ha lasciato ogni carica e partecipazione proprio per divergenze sui fini e sui metodi utilizzati dalla società in questione. Intanto la notizia ha fatto clamore, in città ma anche negli ambienti ecclesiastici, che, per il momento, rimangono in silenzio e non rilasciano alcun commento. La vicenda, tra l’altro, arriva a distanza di pochi giorni dalla notizia della mancanza di fondi per la ristrutturazione di alcune parti della Cattedrale di San Matteo.