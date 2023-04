CAVA DE’ TIRRENI. ANCHE IL PD ESULTA PER LA VENDITA DELLA EX COFIMA

“È un giorno importante per Cava de’ Tirreni: dopo anni di tenace lavoro la Città si libera della Cofima, un grave peso per le casse comunali che ora, grazie all’abilità dei nostri uffici, a cui va il nostro ringraziamento, è stata non solo venduta ad un prezzo vantaggioso, ma beneficerà anche di un progetto imprenditoriale che avrà immediate ricadute occupazionali per il territorio.”

Lo scrivono i responsabili locali del Partito Democratico di Cava de’ Tirreni.

Ringraziamo gli assessori PD che fin dal primo giorno d’insediamento hanno lavorato in sinergia per raggiungere questo importante risultato, che come Partito Democratico abbiamo da sempre ritenuto una priorità per il Bene della Città. Ora avanti verso i prossimi obiettivi, Sempre e solo per Amore di Cava