DAL 31 GENNAIO AL VIA LA STAGIONE DEI CONGRESSI LOCALI PER FRATELLI D’ITALIA

Entro il 31 Gennaio, ciascun Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia sul territorio, dovrà predisporre il calendario dei Congressi di Circolo per l’anno 2025. L’inizio dell’anno per il partito di Giorgia Meloni parte con l’avvio di una nuova stagione congressuale, basata sul tesseramento che si è concluso alla fine del 2024: tutti i circoli locali dovranno eleggere i nuovi responsabili con un’assemblea elettiva che coinvolgerà i tesserati.

In tutta la Campania potrebbero essere circa 350 i circoli coinvolti con oltre 20.000 tesserati per l’anno 2024. Si vota solo nei Circoli dove sono state sottoscritte almeno 10 tessere e, almeno per il momento, restano esclusi dalla stagione congressuale i Coordinamenti Provinciali di Fratelli d’Italia.