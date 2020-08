EBOLI, COMUNALI 2020. MASSIMO CARIELLO DOMANI PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Lunedì 10 agosto, alle ore 19.30 in diretta facebook, ufficializzerò la mia candidatura a Sindaco di Eboli.

Un appuntamento importante per presentare il prosieguo del mio impegno per la Città, ritrovandoci pur senza poter guardarci negli occhi.

Lo annuncia il sindaco di Eboli Massimo Cariello.

Per dare il via ad un percorso di entusiasmo che condurrà la nostra Eboli alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

Un’occasione per fare il bilancio del lavoro svolto. Per mettere in circolo l’energia delle idee, per fare ancora insieme.