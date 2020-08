LISTA CALDORO. MARTEDI’ LA GIORNATA DECISIVA PER I NOMI: INTESA CON UDC E CAMBIAMO

E’ in programma nella serata di martedi’ la riunione definitiva per individuare i 9 candidati della Lista Caldoro Presidente in Provincia di Salerno. Dall’intesa politica regionale si arriverà ad una ripartizione delle candidature tra Cambiamo!, Unione di Centro ed appunto lo schieramento civico che fa riferimento a Stefano Caldoro. I nomi?

Due i nomi che saranno indicati da Cambiamo! che, grazie al prezioso lavoro del Coordinamento Provinciale, ha già indicato Paola Cupo e Rolando Scotillo come candidati per le prossime elezioni regionali.

Due i nomi anche per l’Udc con Nino Marotta che punta sul medico Mario Polichetti e sull’avvocatessa di Cava de’ Tirreni Stefania Forlandi.

Gli altri 5 nomi, invece, saranno espressi dai responsabili della Lista Caldoro Presidente.