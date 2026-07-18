EBOLI. ENNESIMO FLOP DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO CONTE ATTENDE IL PROVVEDIMENTO DELLA PREFETTURA

Neppure il quarto tentativo, preceduto da febbrili trattative con alcuni consiglieri comunali del Pd e del centro destra, ha dato un esito positivo: anche questa sera il Consiglio Comunale di Eboli, convocato per l’approvazione del rendiconto 2025, dopo la doppia diffida della Prefettura, è riuscito a raggiungere il numero legale per la sua valida celebrazione. Nulla di fatto per le speranze del Sindaco Mario Conte di concludere, da primo cittadino, il suo mandato che – al di là delle evoluzioni politiche – si sarebbe chiuso nella primavera del 2027. Adesso si apre la strada per lo scioglimento della amministrazione comunale di Eboli, la nomina di un Commissario che dovrà accompagnare il Comune della Piana del Sele, fino alle elezioni del prossimo anno.

Intanto, il Sindaco Conte, che lunedi’ terrà una conferenza, lascia intendere di non volersi dimettere ma di attendere i provvedimenti della Prefettura: “Le istituzioni faranno il loro corso, come prevede la legge. Io continuerò a rispettarle fino all’ultimo giorno con lo stesso senso delle istituzioni che ha guidato ogni scelta del mio mandato.”