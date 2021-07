EBOLI. GIOVEDI’ 22 LUGLIO TONINO CUOMO PRESENTA LA CANDIDATURA ALLA CITTA’

E’ arrivato il giorno della presentazione ufficiale della candidatura di Tonino Cuomo alla carica di sindaco del Comune di Eboli: l’appuntamento è Giovedi’ 22 Luglio a partire dalle 19:00 in un noto bar del centro cittadino dove l’ex parlamentare illustrerà le ragioni della sua discesa in campo, parlerà del suo programma elettorale, indicherà le sue alleanze elettorali in corso e quelle a cui pensa per il futuro. L’esponente di Italia Viva, nel frattempo, ha già incassato l’ok da parte dell’ex primo cittadino Martino Melchionda che ha, apertamente, invitato i cittadini a sostenere la candidatura a sindaco di Tonino Cuomo.

