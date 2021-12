ENZA CAVALIERE: “CON MASTELLA? L’AREA MODERATA E’ IL MIO MONDO”

A Roma, questa mattina, per la presentazione del nuovo partito di Clemente Mastella NOI DI CENTRO c’era anche l’assessore comunale di Mercato San Severino Enza Cavaliere. Una presenza che non è sfuggita, come anche quella di altri nomi, a cominciare da Pasquale Cuofano, ma anche Aliberti di Montoro: un gruppo abbastanza nutrito proveniente dalla Campania, per salutare la creazione di un nuovo soggetto politico.

“Sono stata invitata da Clemente Mastella per partecipare all’evento di Roma per conoscere meglio il progetto politico di un’area moderata e centrista che esprime valori ai quali mi sono sempre ispirata nella mia azione politica”.

E’ quanto sottolinea l’assessore Enza Cavaliere che poi sottolinea: “Sono sicura che il nuovo movimento darà energia e vitalità al vasto mondo dei cattolici, moderati e popolari che, da tempo, attendeva un nuovo punto di riferimento politico. Il mio interesse nei confronti del progetto di Clemente Mastella è vero e forte”.