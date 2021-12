PICENTINI, SONIA ALFANO: “ISTITUTO TESEO, VANTO PER IL NOSTRO TERRITORIO”

“Con decreto del MUR dello scorso novembre – ha dichiarato in una nota stampa il Sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano – l’istituto Teseo è diventata SSML diventando la prima scuola per mediatori della Provincia di Salerno: tale corso è equiparato ad una laurea triennale in mediazione linguistica.

La notizia – ha continuato il sindaco – è un importante riconoscimento per un istituto che ha la propria sede nel nostro territorio comunale: l’avvio di questo corso, infatti, darà slancio ulteriore all’economia e al prestigio di San Cipriano Picentino, che insieme all’Istituto Teseo, è pronto ad accogliere 20 aspiranti mediatori linguistici.

Ringrazio – ha concluso Sonia Alfano – il Prof. Stefano Amodio Presidente dell’Istituto che fin dal principio ha attivato una collaborazione con il Comune che ha portato a questo grande riconoscimento: insieme siamo pronti ad affrontare questa importante sfida per entrambi.”.