MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON UNISA”

Ci sono novità in arrivo per il Comune di Mercato San Severino e per i collegamenti tra il centro della Valle dell’Irno e la sede dell’Università. Ad annunciarlo è direttamente il Sindaco Antonio Somma, al termine di un incontro con il consigliere regionale Luca Cascone. “Stiamo lavorando con la Regione per creare il collegamento su rotaia tra mercato San Severino e l’Università di Salerno. Oggi insieme al presidente commissione trasporti si è tenuto presso la sede dell’Ccamir un incontro tecnico in Regione per ipotizzare la fattibilità dell’intervento. Nella riunione sono state analizzate le varie ipotesi di percorso ed è stato dato mandato ai tecnici di redigere la proposta progettuale.”

Share on: WhatsApp