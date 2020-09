ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “CONDIVIDO SCELTA SU RINVIO APERTURA SCUOLE”

“Da assessore comunale con delega alla scuola condivido la scelta del Presidente De Luca di rinviare, al 24 Settembre, la riapertura delle scuole su base regionale”. E’ quanto dichiara Enza Cavaliere, oggi candidata al Consiglio Regionale con la lista De Luca Presidente.

“Gli sforzi enormi delle amministrazioni comunali che, nelle ultime settimane, hanno fatto la corsa contro il tempo”, sottolinea Enza Cavaliere, “facevano a pugni con la scelta del Governo di aprire per pochi giorni, ovvero dal 14 al 18, per poi chiudere in occasione delle elezioni per il Referendum e per le Regionali. Senza contare, insieme al disagio, anche il costo per una ulteriore sanificazione che sarebbe ricaduta, ovviamente, sulle casse di Comuni e Province. Condivido, dunque, la scelta del Presidente De Luca che, già da tempo, aveva ritenuto del tutto priva di senso la scelta di aprire le scuole in concomitanza con le operazioni elettorali.”.