ENZO MARAIO RIVENDICA IL LAVORO DEL PSI: “STIAMO TORNANDO NEI GRANDI COMUNI”

Mentre è alle prese con la possibile partecipazione del Partito Socialista Italiano al Governo Draghi, nel cuore di una campagna elettorale importante per i Comuni come Roma, Milano e Napoli, il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio rivendica il lavoro svolto negli ultimi mesi ed il rientro del Garofano all’interno di numerose amministrazioni comunali.

“Ci sono fiori che non appassiscono mai soprattutto quando a renderli più forti ci sono la passione ed una tradizione antica.

Abbiamo ripreso il garofano rosso ed il PSI cresce. Qualcuno pensava, in queste settimane, di liquidarci, altri ci provano da venti anni ma nulla da fare. Ci siamo e ci saremo. Per costruire una sinistra moderna ed europea, nuova e riformista.

Stiamo ripartendo dai comuni, perché li è nato il socialismo. In questi giorni siamo tornati nel Consiglio comunale di Genova, con l’adesione di Ubaldo Santi. In Liguria, nella terra di Sandro Pertini. Siamo tornati nella Capitale, con l’adesione di Cristina Grancio in Campidoglio. E siamo già a lavoro per le prossime amministrative.

I militanti, la nostra forza, ci premiano. Il tesseramento di questo anno, alle battute finali, ci vede nettamente in crescita rispetto allo scorso anno.

Ci siamo nella consapevolezza che senza di noi non c’è sinistra, non c’è sinistra in Europa o nel Mondo senza i socialisti. Non siamo grandi a sufficienza? Probabilmente si. Ma non ci scoraggiamo, è per noi uno stimolo a fare.”