FEDERICO CONTE (LEU) CONTRO L’IMPIANTO REGIONALE DI DEPURAZIONE A MAIORI

“Una iniziativa seria, partecipata, matura, civile, quella di ieri a Maiori, dove in tanti ci siamo riuniti per contestare il progetto regionale del depuratore della costiera così com’è stato progettato. Una manifestazione non per dire no a prescindere a una opera pubblica ma per indicare le soluzioni alternative e praticabili, compatibili con l’ambiente e più efficaci e funzionali per l’intera costa.”

Lo scrive il deputato di Leu Federico Conte.

Sul tema ho già presentato una interrogazione parlamentare. Non è una battaglia solo di Maiori ma di un intero territorio, che deve condurre una lotta politica più complessiva per costruire un futuro eco-sostenibile.