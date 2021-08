FISCIANO, COMUNALI 2021. VINCENZO SESSA: “MI CANDIDO PER COMPLETARE IL LAVORO FATTO”

Con un messaggio rivolto ai cittadini di Fisciano, Vincenzo Sessa, Sindaco in carica negli ultimi 5 anni, annuncia e conferma la sua presenza alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

Sono orgoglioso di essere stato per questi cinque anni sindaco della nostra Città.

Essere sindaco è stata una delle esperienze più impegnative e difficili della mia vita, ma allo stesso tempo, la più entusiasmante e gratificante.

Sono convinto che abbiamo lavorato bene e costruito un bilancio lusinghiero da proporre alla Città, reggendo la crisi e sfidandola con nuove opportunità di crescita e di sviluppo.

Ci siamo prodigati per una riqualificazione urbanistica che ha posto attenzione, indistintamente, a tutte le frazioni del territorio fiscianese, rallentata solo dall’arrivo del Covid.

Mai avrei creduto di dover affrontare un’emergenza simile, peraltro ancora in corso, ma è proprio durante la pandemia che la Città di Fisciano ha dimostrato, ancora una volta, il valore della solidarietà.

In questo ultimo anno ho ricevuto non pochi attacchi gratuiti, ma guardate, c’è un valore nella vita che non è negoziabile, si chiama DIGNITÀ e sono convito che in giro c’è sufficiente memoria e buon senso per ricordare, riconoscere e giudicare le responsabilità di ciascuno di noi.

Io ci sono stato, ci sono e ci sarò sempre per la mia Città, ci sarò per la mia gente con i miei valori e la mia storia, fatta di lavoro quotidiano, di passione e di amore per Fisciano e non solo in occasione degli appuntamenti elettorali.

Mi candido per completare il lavoro fatto, ma anche per avviare una nuova fase, che sarà di certo difficile e faticosa, ma che porterà la nostra Città ad essere sempre più protagonista dell’intero territorio regionale, con la sua passione, la sua forza e le sue competenze.

Io sono pronto, ora tocca a voi!