FISCIANO. DA OGGI PRENOTAZIONE ON LINE DEL SERVIZIO DI VACCINAZIONE DELL’ASL

Il Comune di Fisciano va incontro alle esigenze degli utenti del servizio di vaccinazione dell’Asl, con sede nel Comune di Baronissi: attivo, infatti, il servizio on line di prenotazione. A darne notizia è il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.-

In seguito alle ripetute segnalazioni di lunghe attese e conseguenti assembramenti verificatisi presso l’ufficio vaccinazioni dell’Asl Distretto di Mercato S. Severino, che ha sede nel Comune di Baronissi, da parte di tanti concittadini, nonché utenti dei comuni limitrofi, abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione gratuitamente per tutto l’anno 2020, il servizio di prenotazione e gestione degli appuntamenti on-line. Preservare la salute di tutti, evitando situazioni di contagio e garantire la sicurezza per noi è una priorità.

Andiamo avanti tutti insieme, responsabilmente, per il bene comune.