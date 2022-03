FONDAZIONE PICENTIA. UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER L’8 MARZO IN RICORDO DI ANNA

Ancora una volta la Fondazione Picentia conferma la sua vocazione di ente sempre vicini ai sentimenti dei cittadini del Comune di Pontecagnano Faiano. E cosi’ in occasione dell’8 Marzo la Fondazione, guidata dal Presidente Giuseppe Bisogno, ha allestito una mostra fotografica dal sapore molto particolare-

L’evento si terrà Martedi’ 8 Marzo a partire dalle 18:30 all’interno dei locali della sede della Fondazione PICENTIA.

“Obiettivo Donna” ha il vestito di una mostra fotografica, ma ha dentro l’anima di un racconto collettivo. È un riflettore sull’impegno, la capacità, la forza delle protagoniste, ma ha come motore il cuore e il pensiero che le abitano. Le fotografie di ciascuna delle donne ritratte non sono altro che il riflesso della storia di chi le guarda e di chi in quegli occhi si riconosce. In questo momento di gesti rallentati, di sguardi perduti nello sgomento, la vita è l’unica risposta. L’esempio di amore verso l’altro, l’unica salvezza.