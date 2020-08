GABRIELA BELLISSIMO (CAMPANIA LIBERA): “CAMPAGNA ELETTORALE TRA GLI OPERATORI DEL SETTORE HORECA”

Ho intenzione di trascorrere buona parte della campagna elettorale, le prossime settimane, incontrando ed ascoltando i tanti operatori del settore Horeca che, nonostante le difficoltà del momento, continuano ad alzare le saracinesche, a far funzionare cucine, ad offrire un servizio di accoglienza di altissimo livello.”

Gabriela Bellissimo, candidata alla prossime elezioni regionali del 20 e 21 Settembre con la lista di Campania Libera, a sostegno di Vincenzo De Luca, da imprenditrice del settore Horeca, ha deciso di guardare con grande attenzione al mondo che, in tutto il Salernitano, coinvolge 20.000 piccole e medie imprese e oltre 100.000 operatori.

“Voglio ascoltare proposte, suggerimenti, anche critiche, da parte di chi, ogni giorno, si mette in gioco per il futuro della propria famiglia e dei propri dipendenti. Sarà una campagna elettorale itinerante, dagli Alburni al Cilento, da Sapri a Positano, da Scafati a Padula, un viaggio che faro’ in compagnia di imprenditori e di partite Iva, perché è da loro che intendo partire per una esperienza vissuta sul campo e non dietro una scrivania”.

A partire dalla prossima settimana, Gabriela Bellissimo ha già in calendario numerose iniziative che, nel pieno rispetto delle normative Covid-19, la porteranno a toccare tutti i comuni della Provincia di Salerno.