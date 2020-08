PAGANI, COMUNALI 2020. ALDO CASCONE PRONTO CON LA CANDIDATURA A SINDACO

Uno sguardo verso il futuro, con l’obiettivo di un’azione di buon governo per la Città, per creare opportunità e migliorare tutti i servizi, con una mente esperta e al tempo stesso proiettata nel mondo dei giovani.

È tutto pronto a Pagani per l’ufficializzazione della candidatura di Aldo Cascone Sindaco, attorno al cui nome si è riunito un gruppo di professionisti, giovani e meno giovani, tutti animati da un’unica idea di fondo: un governo di Salute Pubblica: dinamico, proiettato al futuro, e, al tempo stesso, con radici ben salde e agire assolutamente sereno.

Il gruppo, un vero e proprio coordinamento di forze riformiste, progressiste, democratiche, moderate ed ambientaliste della città, ha scelto Cascone Sindaco per la sua esperienza in ambito amministrativo, così come per la sua assenza nel panorama politico attivo degli ultimi anni, che di certo non ha dato buona prova di sé e lustro alla città di Pagani.

Aldo Cascone è da sempre impegnato per far partire e dare slancio ai servizi per la cittadinanza; nel sociale e nell’ambito sanitario, facendo sentire la propria voce ed esponendosi in prima persona per la risoluzione di numerosi problemi della nostra città.

Attorno a Cascone Sindaco si sta, insomma, riunendo una coalizione di giovani menti che hanno voglia di riscatto, che non hanno grilli per la testa e che puntano su una persona moderata per il rilancio di Pagani. Compagni di viaggio anche gli esponenti del Partito Democratico che punta sul solido progetto di governo cittadino che Cascone può offrire.

Due le parole d’ordine che caratterizzeranno questa campagna elettorale: unione, perché solo uniti si può cambiare davvero le sorti della nostra Pagani, e rispetto. Rispetto per le Istituzioni, rispetto dei ruoli, rispetto per se stessi.

Coordinamento Cascone Sindaco