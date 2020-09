GAETANO MONTALBANO (ITALIA VIVA): “LA QUESTIONE DEL FIUME SARNO RICHIEDE UN INTERVENTO”

La questione fiume Sarno necessita di intervento immediato.Non c’è più tempo.Negli ultimi cinque anni,i pochi consiglieri regionali dell’agro Nocerino sarnese hanno fatto poco per cercare una soluzione.Spesso mi trovo a passare per Via Pucci,a Nocera Inferiore.L’aria è davvero irrespirabile,e provo una forte rabbia per tutte quelle persone che,abitando nei palazzi che si affacciano sul fiume,sono costretti a subire questa situazione.

Lo scrive Gaetano Montalbano, candidato al consiglio regionale con Italia Viva.

Un grande merito va all’associazione La fine della vergogna,fondata da alcuni ragazzi di Nocera Inferiore.Questi ragazzi stanno lottando da tanto tempo ma non ricevono risposte adeguate.Gaetano MontalbanoNel caso in cui dovessi essere eletto,fatti portavoce di questa battaglia,in gioco c’è la salute di chi soprattutto vive vicino al fiume.