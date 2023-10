GIOVANNI GUZZO: “FORUM DEI GIOVANI A BATTIPAGLIA, ABBIAMO IL DOVERE DI ASCOLTARLI”

“Oltre 200 giovani iscritti,” scrive Giovanni Guzzo, appartenenti ai forum locali, tanto entusiasmo e voglia di avere voce sulle decisioni che li riguardano. Fino a domenica saranno a Battipaglia per confrontarsi e fare proposte concrete sulle politiche per i giovani, secondo i principi propri della cittadinanza attiva, per partecipare da protagonisti e non da osservatori. Noi abbiamo il dovere di ascoltarli e dialogare con loro se vogliamo costruire politiche adatte alle loro esigenze.”