SIANO. LAMPADE VOTIVE AFFIDATE AD UNA SOCIETA’ CALABRESE, INSORGE L’OPPOSIZIONE

“Come ogni anno il Comune ha affidato il servizio della lampade occasionali presso il Cimitero Comunale per i giorni 1 e 2 novembre. Lo scorso anno il servizio è stato affidato ad una ditta sianese con incasso per l’ente del 10%. Quest’anno l’affidamento diretto è andato ad una ditta calabrese con un ribasso del solo 2%.”

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i consiglieri di opposizione del Comune di Siano del Gruppo Noi Liberi.

5 volte in meno di quanto chiesto ai sianesi !!! Come mai questa disparità di trattamento?

Come mai con le ditte sianesi si vuole sempre fare cassa mentre a quelle esterne si regalano gli appalti quasi a gratis? Come e da chi è stata scelta questa società