IL MINISTRO PIANTEDOSI: “SALVINI AL VIMINALE? ERO IMPEGNATO A SEGUIRE L’AVELLINO”

“Il ministro Salvini ha rivendicato il ministero dell’Interno? Dico una cosa: questo fine settimana per me è stato molto bello perché l’Avellino ha vinto a Catania confermando il primo posto nella classifica di serie C, questo ha completamente monopolizzato la mia attenzione”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commenta la richiesta di Matteo Salvini di tornare alla guida del ministero dell’Interno.

Il ministro ha poi ribadito in seguito ad un’ulteriore domanda sul suo futuro come ministro o come presunto candidato alla Regione Campania, che “io fuori dal ministero ambirei solo ad un ruolo all’Avellino Calcio, è l’unica passione che coltivo al di fuori del Viminale”.

“Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al margine del Consiglio Ue Commercio.