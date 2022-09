Guido Milanese, al momento, non risulta piu’ essere deputato eletto: in base al riconteggio effettuato dal Viminale al posto di Milanese, che risultava eletto nella circoscrizione di Napoli nella lista proporzionale, c’è il nome di Emilio Borrelli della lista Sinistra Verdi. Si tratta dell’ultimo elenco ufficiale degli eletti. Non si esclude, ovviamente, che ci possano essere ricorsi nella fase successiva alla proclamazione.

Share on: WhatsApp