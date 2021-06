IRNOVALLEY, SECONDO APPUNTAMENTO DEL TOUR A VILLAPIANA (PELLEZZANO)

Continua la “road map” degli appuntamenti targati “Irno Valley”, l’innovativo progetto giovanile imprenditoriale, promosso per rilanciare il turismo locale, in particolar modo quello della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno.

Nella giornata di ieri, giovedì 24 Giugno, in diretta facebook sulla pagina ufficiale del canale “Irno Valley”, in modalità “webinair” sono intervenuti:

– Il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra

– Il responsabile della struttura Country House “Villapiana” Raffaele Alfano

“Insieme a Villapiana – ha detto il Sindaco Morra – e ad altre strutture ricettive che insistono sul territorio di Pellezzano, stiamo cercando di rilanciare il turismo locale dopo il lungo stop causato dall’emergenza sanitaria. C’è una richiesta molto consistente per promuovere eventi, con una programmazione intensa per far ripartire questo importante settore che rappresenta uno dei motori più dinamici per la ripresa socio-economica. Come Amministrazione Comunale stiamo anche programmando eventi culturali per far ripartire un altro settore che figura tra i pilastri del coinvolgimento formativo. Tutte attività che dovranno favorire la ripresa delle attività locali e dell’economia in generale”.

“Villapiana – ha detto il direttore della struttura “Villapiana” Alfano – è situata a pochi chilometri dal centro di Salerno, immersa nel verde tra le colline della Valle dell’Irno. Un luogo dove antico e moderno si fondono, nell’intento di proporre ai turisti una vasta gamma di offerte “esperenziali” alla scoperta delle bellezze dei nostri luoghi, a partire dalla vicina Costiera Amalfitana, dove si potranno organizzare esclusive escursioni con percorsi dedicati o una visita nella città di Salerno, con uno dei litorali marittimi più belli e suggestivi del Sud Italia”.

Si ricorda, inoltre, che le cinque strutture aderenti al progetto “Irno Valley” sono:

– Cascina San Michele con sede a Fisciano;

– Tenuta Oliva con sede a Fisciano;

– Vignadonica con sede a Fisciano;

– Villapiana con sede a Pellezzano;

– B & B Nonna Maria 1928 con sede a Salerno

Il progetto è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo PSR Campania Misura 16.3.1. e dal Gal (Gruppo di Azione Locale) “Terra è Vita”.